Kairos Power Jurutera Mekanikal Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in San Francisco Bay Area di Kairos Power berjumlah $150K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Kairos Power. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Jumlah setahun
$150K
Tahap
Senior Engineer 1
Asas
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Kairos Power?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Kairos Power in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $159,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Kairos Power untuk peranan Jurutera Mekanikal in San Francisco Bay Area ialah $105,000.

