Direktori Syarikat
Justworks
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • New York City Area

Justworks Jurutera Perisian Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in New York City Area di Justworks berjumlah $193K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Justworks. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Jumlah setahun
$193K
Tahap
L5
Asas
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
7 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Justworks?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (1.25% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (3.33% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

THN 1

30%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Justworks in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $222,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Justworks untuk peranan Jurutera Perisian in New York City Area ialah $185,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Justworks

Syarikat Berkaitan

  • Proofpoint
  • Clearbit
  • Zenefits
  • Sendoso
  • InfluxData
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain