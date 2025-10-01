Direktori Syarikat
Justworks
  • Gaji
  • Pengurus Produk

  • Semua Gaji Pengurus Produk

  • New York City Area

Justworks Pengurus Produk Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in New York City Area di Justworks berjumlah $200K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Justworks. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Justworks
Product Manager
New York, NY
Jumlah setahun
$200K
Tahap
Senior Products Manager
Asas
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Justworks?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

5%

THN 1

15%

THN 2

40%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 5% diperoleh dalam 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 15% diperoleh dalam 2nd-THN (1.25% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 3rd-THN (3.33% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

THN 1

30%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Justworks, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 30% diperoleh dalam 2nd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Justworks in New York City Area berada pada jumlah pampasan tahunan $250,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Justworks untuk peranan Pengurus Produk in New York City Area ialah $160,000.

Sumber Lain