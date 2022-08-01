Jumbo Interactive Gaji

Gaji Jumbo Interactive berkisar dari $70,794 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $96,938 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Jumbo Interactive . Dikemas kini terakhir: 9/7/2025