Julius Baer Gaji

Gaji Julius Baer berkisar dari $45,074 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurubank Pelaburan di peringkat rendah hingga $213,714 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Julius Baer. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $162K

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$47.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$175K

Jurubank Pelaburan
$45.1K
Pengurus Projek
$167K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$214K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Julius Baer ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $213,714. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Julius Baer ialah $164,568.

