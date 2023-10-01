Julius Baer Gaji

Gaji Julius Baer berkisar dari $45,074 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurubank Pelaburan di peringkat rendah hingga $213,714 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Julius Baer . Dikemas kini terakhir: 9/6/2025