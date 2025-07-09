JSW Gaji

Gaji JSW berkisar dari $9,738 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $99,500 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas JSW . Dikemas kini terakhir: 9/6/2025