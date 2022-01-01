Direktori Syarikat
Joveo
Joveo Gaji

Gaji Joveo berkisar dari $21,471 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $90,450 untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Joveo. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $29.1K
Pengurus Produk
Median $88.4K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $79.5K

Pengurus Operasi Perniagaan
$21.5K
Kejayaan Pelanggan
$90.5K
Saintis Data
$45.8K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Joveo is Kejayaan Pelanggan at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Joveo is $62,633.

