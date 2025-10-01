Direktori Syarikat
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Pengurus Produk Gaji di New York City Area

Pakej pampasan Pengurus Produk median in New York City Area di Johnson & Johnson berjumlah $250K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Johnson & Johnson. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Pakej Median
company icon
Johnson & Johnson
Associate Director
Newark, NJ
Jumlah setahun
$250K
Tahap
31
Asas
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Johnson & Johnson?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Pengurus Produk w Johnson & Johnson in New York City Area wynosi rocznie $352,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Johnson & Johnson dla stanowiska Pengurus Produk in New York City Area wynosi $146,000.

