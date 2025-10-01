Pampasan Jurutera Mekanikal in San Francisco Bay Area di Johnson & Johnson berkisar dari $117K seyear untuk 23 hingga $305K seyear untuk 30. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $175K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Johnson & Johnson. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
