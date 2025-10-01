Direktori Syarikat
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Jurutera Mekanikal Gaji di Greater Los Angeles Area

Pampasan Jurutera Mekanikal in Greater Los Angeles Area di Johnson & Johnson berjumlah $88.3K seyear untuk 23. Pakej pampasan yeanan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $128K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
23
Engineer 1
$88.3K
$82.4K
$0
$5.9K
24
Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di Johnson & Johnson?

Jawatan Termasuk

Quality Engineer

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Johnson & Johnson in Greater Los Angeles Area berada pada jumlah pampasan tahunan $217,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Johnson & Johnson untuk peranan Jurutera Mekanikal in Greater Los Angeles Area ialah $128,000.

Sumber Lain