Pampasan Saintis Data in New York City Area di Johnson & Johnson berkisar dari $92.4K seyear untuk 23 hingga $232K seyear untuk 30. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $220K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Johnson & Johnson. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
