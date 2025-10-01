Direktori Syarikat
Johnson & Johnson
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • Greater Boston Area

Johnson & Johnson Saintis Data Gaji di Greater Boston Area

Pampasan Saintis Data in Greater Boston Area di Johnson & Johnson berjumlah $98.6K seyear untuk 23. Pakej pampasan yearan median in Greater Boston Area berjumlah $100K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Johnson & Johnson. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
23
Data Scientist
$98.6K
$95K
$0
$3.6K
24
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
25
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Sumbang
Apakah tahap kerjaya di Johnson & Johnson?

Jawatan Termasuk

Biostatistician

Health Informatics

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Johnson & Johnson in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $205,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Johnson & Johnson untuk peranan Saintis Data in Greater Boston Area ialah $100,000.

Sumber Lain