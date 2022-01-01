Direktori Syarikat
Joby Aviation
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Joby Aviation Gaji

Gaji Joby Aviation berkisar dari $109,450 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $308,450 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Joby Aviation. Dikemas kini terakhir: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $175K

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Mekanikal
Median $175K
Jurutera Perkakasan
Median $155K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Jurutera Aeroangkasa
$298K
Saintis Data
$220K
Jurutera Elektrik
$127K
Pemasaran
$255K
Doktor
$131K
Pereka Produk
$199K
Pengurus Program
$308K
Perekrut
$109K
Penganalisis Keselamatan Siber
$109K
Pengurus Program Teknikal
$152K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Joby Aviation ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $308,450. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Joby Aviation ialah $175,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Joby Aviation

Syarikat Berkaitan

  • Teradata
  • Root Insurance
  • KBR
  • ManTech
  • Delta Air Lines
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/joby-aviation/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.