Javis Gaji

Gaji Javis berkisar dari $12,363 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat rendah hingga $223,875 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Javis . Dikemas kini terakhir: 10/21/2025