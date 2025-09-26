Direktori Syarikat
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Jurutera Perisian Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Perisian in United States di Jackson National Life Insurance Company berkisar dari $141K hingga $201K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Jackson National Life Insurance Company. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Purata Jumlah Pampasan

$160K - $182K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$141K$160K$182K$201K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Apakah tahap kerjaya di Jackson National Life Insurance Company?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Jackson National Life Insurance Company in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $200,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jackson National Life Insurance Company untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $141,100.

