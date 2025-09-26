Direktori Syarikat
Jabil
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

Jabil Perekrut Gaji

Pakej pampasan Perekrut median in United States di Jabil berjumlah $85K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Jabil. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
Jabil
Recruiter
Portland, OR
Jumlah setahun
$85K
Tahap
-
Asas
$85K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
15 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Jabil?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Perekrut tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Jabil in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $105,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Jabil untuk peranan Perekrut in United States ialah $85,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Jabil

Syarikat Berkaitan

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain