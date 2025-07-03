Direktori Syarikat
Itau
Itau Gaji

Gaji Itau berkisar dari $6,378 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $80,277 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Itau. Dikemas kini terakhir: 11/22/2025

Jurutera Perisian
Median $36.7K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Saintis Data
Median $33.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $56.5K

Pengurus Produk
Median $36.4K
Penganalisis Data
Median $16.6K
Arkitek Penyelesaian
Median $50.5K
Penganalisis Perniagaan
$16.6K
Pengurus Sains Data
$80.3K
Penganalisis Kewangan
$54K
Sumber Manusia
$17.7K
Pemasaran
$20.5K
Pereka Produk
$6.4K
Pengurus Program
$33.7K
Pengurus Projek
$33.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$31.6K
Pengurus Program Teknikal
$38.2K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Itau ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $80,277. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Itau ialah $33,820.

Sumber Lain

