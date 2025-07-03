Itau Gaji

Gaji Itau berkisar dari $6,378 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $80,277 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Itau . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025