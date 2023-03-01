Isracard Gaji

Gaji Isracard berkisar dari $25,309 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $165,301 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Isracard . Dikemas kini terakhir: 11/22/2025