Pampasan Jurutera Perisian Mudah Alih in United States di Intuit berkisar dari $149K seyear untuk Software Engineer 2 hingga $332K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $163K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$149K
$106K
$36.7K
$6.7K
Senior Software Engineer
$288K
$180K
$70K
$38.3K
Staff Software Engineer
$332K
$214K
$100K
$18K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)