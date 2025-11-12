Direktori Syarikat
Intuit
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Pembelajaran Mesin

  • San Francisco Bay Area

Intuit Jurutera Pembelajaran Mesin Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Jurutera Pembelajaran Mesin in San Francisco Bay Area di Intuit berkisar dari $204K seyear untuk Software Engineer 2 hingga $454K seyear untuk Senior Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $320K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$204K
$161K
$33K
$10K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$356K
$225K
$83.8K
$47.5K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Pembelajaran Mesin di Intuit in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $472,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk peranan Jurutera Pembelajaran Mesin in San Francisco Bay Area ialah $335,000.

