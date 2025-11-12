Direktori Syarikat
Intuit
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Full-Stack

  • United States

Intuit Jurutera Perisian Full-Stack Gaji di United States

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in United States di Intuit berkisar dari $146K seyear untuk Software Engineer 1 hingga $505K seyear untuk Architect. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $220K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
(Tahap Permulaan)
$146K
$118K
$17.1K
$10.6K
Software Engineer 2
$199K
$151K
$34.7K
$13.3K
Senior Software Engineer
$263K
$180K
$59.3K
$24.4K
Staff Software Engineer
$330K
$211K
$81.6K
$37K
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di Intuit in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $505,200. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in United States ialah $215,735.

Sumber Lain