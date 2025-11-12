Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Greater Toronto Area di Intuit berkisar dari CA$113K seyear untuk Software Engineer 1 hingga CA$280K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Greater Toronto Area berjumlah CA$162K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)