Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in Canada di Intuit berkisar dari CA$107K seyear untuk Software Engineer 1 hingga CA$307K seyear untuk Staff Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$166K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)