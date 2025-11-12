Direktori Syarikat
Intuit Pereka UX Gaji di Israel

Pakej pampasan Pereka UX median in Israel di Intuit berjumlah ₪620K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Pakej Median
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Jumlah setahun
₪620K
Tahap
Staff Product Designer
Asas
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
13 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Intuit?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Intuit in Israel berada pada jumlah pampasan tahunan ₪765,793. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk peranan Pereka UX in Israel ialah ₪534,745.

