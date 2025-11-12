Direktori Syarikat
Intuit
Intuit Pereka UX Gaji di Canada

Pampasan Pereka UX in Canada di Intuit berkisar dari CA$143K seyear untuk Product Designer 2 hingga CA$224K seyear untuk Staff Product Designer. Pakej pampasan yearan median in Canada berjumlah CA$218K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intuit. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
Product Designer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Product Designer 2
CA$143K
CA$116K
CA$15.6K
CA$11.6K
Senior Product Designer
CA$207K
CA$139K
CA$51.7K
CA$16.5K
Staff Product Designer
CA$224K
CA$141K
CA$64.8K
CA$17.9K
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Intuit, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pereka UX di Intuit in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$508,487. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intuit untuk peranan Pereka UX in Canada ialah CA$218,216.

