Intesa Sanpaolo Gaji

Julat gaji Intesa Sanpaolo adalah dari $15,558 dalam pampasan total tahunan untuk Penganalisis Kewangan di hujung bawah hingga $93,254 untuk Arkitek Penyelesaian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Intesa Sanpaolo. Terakhir dikemas kini: 8/13/2025

Jurutera Perisian
Median $47.7K

Jurutera Perisian Backend

Penganalisis Kewangan
$15.6K
Sumber Manusia
$81.1K

Pengurus Projek
$85.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$80.1K
Arkitek Penyelesaian
$93.3K
Penulis Teknikal
$39.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Intesa Sanpaolo ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $93,254. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Intesa Sanpaolo ialah $80,056.

Sumber Lain