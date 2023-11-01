Direktori Syarikat
International SOS
International SOS Gaji

Gaji International SOS berkisar dari $70,614 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $150,000 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas International SOS. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jualan
Median $150K
Saintis Data
$70.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$94.1K

Pengurus Program
$74.6K
Pengurus Projek
$127K
The highest paying role reported at International SOS is Jualan with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at International SOS is $94,063.

