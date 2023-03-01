Direktori Syarikat
Interac
Interac Gaji

Julat gaji Interac adalah dari $54,953 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $100,269 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Interac. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $87.1K
Pengurus Produk
Median $60K
Saintis Data
$65.4K

Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$55K
Pengurus Program
$81.1K
Penganalisis Keselamatan Siber
$100K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Interac ialah Penganalisis Keselamatan Siber at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $100,269. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Interac ialah $73,280.

