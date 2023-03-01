Interac Gaji

Julat gaji Interac adalah dari $54,953 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $100,269 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Interac . Terakhir dikemas kini: 8/11/2025