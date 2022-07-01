IntelyCare Gaji

Direktori Syarikat
Julat gaji IntelyCare adalah dari $100,500 dalam pampasan total tahunan untuk Saintis Data di hujung bawah hingga $197,010 untuk Pengurus Sains Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja IntelyCare. Terakhir dikemas kini: 8/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $148K
Pengurus Sains Data
$197K
Saintis Data
$101K

Pengurus Reka Bentuk Produk
$182K
Pengurus Produk
$116K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di IntelyCare ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $197,010. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di IntelyCare ialah $148,000.

