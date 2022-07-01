Intellum Gaji

Gaji Intellum berkisar dari $99,615 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $182,408 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Intellum . Dikemas kini terakhir: 11/25/2025