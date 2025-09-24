Direktori Syarikat
IntelliGenesis
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

IntelliGenesis Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di IntelliGenesis berjumlah $118K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IntelliGenesis. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
IntelliGenesis
Software Engineer
Linthicum Heights, MD
Jumlah setahun
$118K
Tahap
L3
Asas
$118K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di IntelliGenesis?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Jurutera Perisian hos IntelliGenesis in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $166,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos IntelliGenesis for Jurutera Perisian rollen in United States er $117,500.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk IntelliGenesis

Syarikat Berkaitan

  • Roblox
  • Stripe
  • Tesla
  • Snap
  • LinkedIn
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain