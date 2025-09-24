Direktori Syarikat
IntelliGenesis
IntelliGenesis Information Technologist (IT) Gaji

Pakej pampasan Information Technologist (IT) median di IntelliGenesis berjumlah $101K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan IntelliGenesis. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Jumlah setahun
$101K
Tahap
L1
Asas
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di IntelliGenesis?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk jobFamilies.Information Technologist (IT) di IntelliGenesis berada pada jumlah pampasan tahunan $104,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di IntelliGenesis untuk peranan jobFamilies.Information Technologist (IT) ialah $101,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk IntelliGenesis

