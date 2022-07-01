IntelliGenesis Gaji

Julat gaji IntelliGenesis adalah dari $94,525 dalam pampasan total tahunan untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung bawah hingga $167,160 untuk Penganalisis Keselamatan Siber di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja IntelliGenesis . Terakhir dikemas kini: 8/10/2025