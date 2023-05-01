IntelliBoard Gaji

Gaji IntelliBoard berkisar dari $39,800 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Jualan di peringkat rendah hingga $45,900 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas IntelliBoard . Dikemas kini terakhir: 11/24/2025