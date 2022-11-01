Intelcom Gaji

Gaji Intelcom berkisar dari $60,476 dalam jumlah pampasan setahun untuk Information Technologist (IT) di peringkat rendah hingga $105,874 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Intelcom . Dikemas kini terakhir: 10/21/2025