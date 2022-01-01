Direktori Syarikat
Integral Ad Science
Integral Ad Science Gaji

Julat gaji Integral Ad Science adalah dari $105,525 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $320,390 untuk Ahli Teknologi Maklumat (IT) di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Integral Ad Science. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $175K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pengurus Produk
Median $165K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$320K

Jualan
$106K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$269K
Arkitek Penyelesaian
$159K
Pengurus Program Teknikal
$131K
Penyelidik UX
$109K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Integral Ad Science ialah Ahli Teknologi Maklumat (IT) at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $320,390. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Integral Ad Science ialah $162,100.

