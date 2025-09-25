Direktori Syarikat
Intapp
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Intapp berjumlah $188K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Intapp. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Pakej Median
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Jumlah setahun
$188K
Tahap
L3
Asas
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$15K
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
8 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Intapp?

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Intapp, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Intapp in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $258,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Intapp untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $185,000.

Sumber Lain