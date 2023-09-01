Direktori Syarikat
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Gaji

Gaji Insurance Corporation of British Columbia berkisar dari $20,732 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $100,500 untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Insurance Corporation of British Columbia. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Jurutera Perisian
Median $58.4K
Operasi Perniagaan
$43.9K
Penganalisis Perniagaan
$101K

Penulis Salinan
$56K
Saintis Data
$80.8K
Penganalisis Kewangan
$20.7K
Pengurus Produk
$101K
Kapitalis Ventura
$23.5K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Insurance Corporation of British Columbia ialah Penganalisis Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $100,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Insurance Corporation of British Columbia ialah $57,189.

