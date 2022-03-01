Direktori Syarikat
Insulet
Insulet Gaji

Julat gaji Insulet adalah dari $37,192 dalam pampasan total tahunan untuk Perkhidmatan Pelanggan di hujung bawah hingga $201,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Insulet. Terakhir dikemas kini: 8/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $143K
Jurutera Mekanikal
Median $81K
Jurutera Bioperubatan
$101K

Perkhidmatan Pelanggan
$37.2K
Pemasaran
$185K
Pengurus Produk
$158K
Pengurus Projek
$60.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$201K
Penyelidik UX
$110K
Soalan Lazim

El rol con mayor salario reportado en Insulet es Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Insulet es $110,445.

