Pampasan Pengurus Projek in United States di Instacart berjumlah $181K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $167K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$181K
$166K
$15K
$0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)