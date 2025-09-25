Direktori Syarikat
Instacart Pengurus Projek Gaji

Pampasan Pengurus Projek in United States di Instacart berjumlah $181K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $167K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Project Manager 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Project Manager 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Project Manager 2
$181K
$166K
$15K
$0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Projek at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $302,400. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Pengurus Projek role in United States is $154,000.

