Pampasan Pengurus Produk in United States di Instacart berkisar dari $160K seyear untuk L3 hingga $553K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $338K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)