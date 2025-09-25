Direktori Syarikat
Instacart Pengurus Reka Bentuk Produk Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Reka Bentuk Produk in Canada di Instacart berkisar dari CA$163K hingga CA$237K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025

Purata Jumlah Pampasan

CA$187K - CA$213K
Canada
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

CA$226K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

50%

THN 1

50%

THN 2

Jenis Saham
RSU

Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:

  • 50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)

  • 50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)



Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Pengurus Reka Bentuk Produk at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$237,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Pengurus Reka Bentuk Produk role in Canada is CA$162,758.

Sumber Lain