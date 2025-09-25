Pampasan Penganalisis Data in United States di Instacart berkisar dari $163K seyear untuk L4 hingga $251K seyear untuk L5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $160K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Instacart. Kemaskini terakhir: 9/25/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$163K
$147K
$16.7K
$0
L5
$251K
$181K
$70K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
50%
THN 1
50%
THN 2
Di Instacart, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 2 tahun:
50% diperoleh dalam 1st-THN (50.00% tahunan)
50% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% suku tahunan)