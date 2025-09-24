Direktori Syarikat
Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di insightsoftware berjumlah ₹1.42M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan insightsoftware. Kemaskini terakhir: 9/24/2025

Pakej Median
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹1.42M
Tahap
L3
Asas
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di insightsoftware?

₹13.98M

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di insightsoftware in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,236,048. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di insightsoftware untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹1,826,077.

