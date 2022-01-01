Inovalon Gaji

Gaji Inovalon berkisar dari $43,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat rendah hingga $276,375 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Inovalon . Dikemas kini terakhir: 9/15/2025