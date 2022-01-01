Direktori Syarikat
Inovalon
Inovalon Gaji

Gaji Inovalon berkisar dari $43,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat rendah hingga $276,375 untuk Perunding Pengurusan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Inovalon. Dikemas kini terakhir: 9/15/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $100K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $132K
Penganalisis Data
Median $100K

Penganalisis Perniagaan
Median $96K
Pembangunan Perniagaan
$110K
Khidmat Pelanggan
$55.3K
Sumber Manusia
$190K
Perunding Pengurusan
$276K
Pengurus Projek
$146K
Jualan
$49.8K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$246K
Arkitek Penyelesaian
$43.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Inovalon ialah Perunding Pengurusan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $276,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Inovalon ialah $105,223.

