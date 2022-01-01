Innovaccer Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Innovaccer berkisar dari $9,325 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $260,100 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Innovaccer. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Jurutera Perisian Backend

Saintis Data
Median $17.5K
Pengurus Produk
Median $55.8K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $67.7K
Penganalisis Data
Median $9.3K
Pereka Produk
Median $21.6K
Pengurus Sains Data
$70.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$77.7K
Perunding Pengurusan
$16.5K
Operasi Pemasaran
$11.8K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$260K
Jualan
$11.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Innovaccer ialah Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $260,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Innovaccer ialah $21,561.

