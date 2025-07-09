Direktori Syarikat
Innotech
Innotech Gaji

Gaji Innotech berkisar dari $11,973 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat rendah hingga $122,400 untuk Jurutera Kimia di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Innotech. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $51K

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Penganalisis Data
Median $39.8K
Penganalisis Perniagaan
Median $46K

Arkitek Penyelesaian
Median $68K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
Median $78.9K
Pembantu Pentadbiran
$22.7K
Jurutera Kimia
$122K
Saintis Data
Median $31.3K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$12K
Jurubank Pelaburan
$41.8K
Undang-undang
$63.2K
Pereka Produk
$38.8K
Pengurus Produk
$60.2K
Pengurus Projek
$91.4K
Perekrut
$58.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$66K
Kapitalis Ventura
$41.9K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Innotech ialah Jurutera Kimia at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $122,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Innotech ialah $50,958.

