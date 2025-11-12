Direktori Syarikat
InMobi
InMobi Arkitek Data Gaji

Purata jumlah pampasan Arkitek Data in India di InMobi berkisar dari ₹3.57M hingga ₹4.89M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan InMobi. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di InMobi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (1.19% setiap tempoh)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Data di InMobi in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹12,983,232. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di InMobi untuk peranan Arkitek Data in India ialah ₹5,477,583.

Sumber Lain