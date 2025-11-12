Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di InMobi berjumlah ₹7.52M seyear untuk SDE IV. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹6.81M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan InMobi. Kemaskini terakhir: 11/12/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di InMobi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (1.19% setiap tempoh)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)