InMobi Jurutera Perisian Full-Stack Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Full-Stack in India di InMobi berjumlah ₹7.52M seyear untuk SDE IV. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹6.81M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan InMobi. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
SDE I
(Tahap Permulaan)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di InMobi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (1.19% setiap tempoh)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Full-Stack di InMobi in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹10,501,033. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di InMobi untuk peranan Jurutera Perisian Full-Stack in India ialah ₹6,758,620.

