InMobi
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Jurutera Perisian Backend

InMobi Jurutera Perisian Backend Gaji

Pampasan Jurutera Perisian Backend in India di InMobi berkisar dari ₹2.45M seyear untuk SDE I hingga ₹5.6M seyear untuk SDE III. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹3.01M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan InMobi. Kemaskini terakhir: 11/12/2025

Purata Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham ()
Bonus
SDE I
(Tahap Permulaan)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 5 Lebih Tahap
Penyerahan Gaji Terkini
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di InMobi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (1.19% setiap tempoh)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di InMobi in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹10,391,020. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di InMobi untuk peranan Jurutera Perisian Backend in India ialah ₹3,011,076.

Sumber Lain